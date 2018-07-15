Ученые: Цивилизация ольмеков является доказательством существования расы гигантов на Земле
Ученые долгое время пытались раскрыть секреты загадочной цивилизации ольмеков, жившей на территории Мексики во II тысячелетии до нашей эры. Сейчас эксперты считают, что она является доказательством существования расы гигантов на Земле.
Жители исчезнувшей страны имели свою письменность и культуру, а также оставили после себя необычные артефакты в виде огромных каменных голов. Впервые это чудо было найдено в 1862 г, когда ученые исследователи территорию Ла-Венты, но сейчас уже есть 17 аналогов. Во время изучения объектов эксперты отметили, что они принадлежат разным людям, а также имеют схожие черты с негроидной расой, хотя цивилизации даже не знали о существовании друг друга.
Затем специалисты нашли древние документы, в которых испанцы описывали рассказы индейцев о великанах, правящих их землями в древности. Они даже показали европейцам останки одного человека, имевшего огромный рост. После такого открытия ученые предположили, что гиганты были царями на планете в древности, а также создали пирамиды в Теотеуакане, что также касается Чолуля.