Ученые: Цивилизация ольмеков является доказательством существования расы гигантов на Земле

Жители исчезнувшей страны имели свою письменность и культуру, а также оставили после себя необычные артефакты в виде огромных каменных голов. Впервые это чудо было найдено в 1862 г, когда ученые исследователи территорию Ла-Венты, но сейчас уже есть 17 аналогов. Во время изучения объектов эксперты отметили, что они принадлежат разным людям, а также имеют схожие черты с негроидной расой, хотя цивилизации даже не знали о существовании друг друга.Затем специалисты нашли древние документы, в которых испанцы описывали рассказы индейцев о великанах, правящих их землями в древности. Они даже показали европейцам останки одного человека, имевшего огромный рост. После такого открытия ученые предположили, что гиганты были царями на планете в древности, а также создали пирамиды в Теотеуакане, что также касается Чолуля.