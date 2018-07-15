Снимки древнего корабля-призрака рассказали людям об опасностях Ливерпуля для моряков

Мужчина отметил, что долго готовился к съемке, ожидая нужного времени года. Ему удалось запечатлеть останки “Ионной Звезды”, которая должна была зайти в порт и выгрузить продукты из трюмов. Однако экипаж не смог добраться до берега из-за сильного шторма, после чего судно село на мель.Тогда было принято решение покинуть его на лодках, а сейчас от корабля остался только корпус, разъеденный водой. Вся поверхность его покрыта ракушками и водорослями, так что многие пользователи сразу стали говорить о “Летучем голландце”, который обречен вечно скитаться по просторам морей.