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Снимки древнего корабля-призрака рассказали людям об опасностях Ливерпуля для моряков

Фотограф Колин Лэйн опубликовал в сетях снимки древнего корабля-призрака, сделанные во время отлива возле побережья Формби. Они рассказали людям об опасностях Ливерпуля для моряков, прибывших сюда в конце 30-х годов.

Мужчина отметил, что долго готовился к съемке, ожидая нужного времени года. Ему удалось запечатлеть останки “Ионной Звезды”, которая должна была зайти в порт и выгрузить продукты из трюмов. Однако экипаж не смог добраться до берега из-за сильного шторма, после чего судно село на мель.

Снимки древнего корабля-призрака рассказали людям об опасностях Ливерпуля для моряков


Тогда было принято решение покинуть его на лодках, а сейчас от корабля остался только корпус, разъеденный водой. Вся поверхность его покрыта ракушками и водорослями, так что многие пользователи сразу стали говорить о “Летучем голландце”, который обречен вечно скитаться по просторам морей.
 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:50
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