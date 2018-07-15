В Аризоне американец зафиксировал на камеру большой оранжевый НЛО

Инцидент произошел в городе Чандлер, где была замечена активность гуманоидов. Мужчина вечером гулял с собакой и заметил необычный объект, передвигающийся на большой скорости. Затем НЛО решил просто немного зависнуть в воздухе над домами, чтобы осмотреть территорию, после чего продолжил свой полет.В сюжете хорошо видно, как внеземная технология показывает свои маневры на фоне темных туч, так что ее невозможно спутать с воздушным транспортом или метеоритом. Исследователи решили изучить новую информацию, чтобы сделать свои выводы.