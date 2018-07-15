PlayStation 5 заманит покупателей новыми разработками от создателей
Продолжается активная маркетинговая стратегия создателями консоли PlayStation 5, теперь для заманивания покупателей примутся за инновационные эксклюзивы. Подобная устоявшаяся тенденция не стала нарушаться, ее решили развивать, теперь у пятой модели появятся особые игры, насыщенные графическим содержанием на уровне 4K.
Как уже известно, компанией Sony ведется подготовка выпуска консоли следующего поколения. Так же будут созданы и собственные игры, причем все новые продукты представят для геймеров, как эксклюзив. Экспертами вспоминаются серии популярного направления - Uncharted и God of War. Японским производителем контролируется несколько игровых студий, им дано задание по созданию особых продуктов для PlayStation 5 уже в новой генерации.
Приобретая собственную продукцию компании, у каждого пользователя есть возможность стать обладателем сразу нескольких игровых продуктов. Не смотря на популярность прежних моделей PlayStation, как специалисты считают, они будут заменены ради более качественных игр. Эксклюзивно их представят в онлайн-магазине Sony.
Презентацию новой консоли PlayStation планируют провести в 2019 году, на выставке E3. В конце того же года гаджет выйдет на рынок.