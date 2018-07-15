PlayStation 5 заманит покупателей новыми разработками от создателей

Как уже известно, компанией Sony ведется подготовка выпуска консоли следующего поколения. Так же будут созданы и собственные игры, причем все новые продукты представят для геймеров, как эксклюзив. Экспертами вспоминаются серии популярного направления - Uncharted и God of War. Японским производителем контролируется несколько игровых студий, им дано задание по созданию особых продуктов для PlayStation 5 уже в новой генерации.Приобретая собственную продукцию компании, у каждого пользователя есть возможность стать обладателем сразу нескольких игровых продуктов. Не смотря на популярность прежних моделей PlayStation, как специалисты считают, они будут заменены ради более качественных игр. Эксклюзивно их представят в онлайн-магазине Sony.Презентацию новой консоли PlayStation планируют провести в 2019 году, на выставке E3. В конце того же года гаджет выйдет на рынок.