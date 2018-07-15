Максим Галкин рассмешил поклонников фотографией с нимбом

Появившийся накануне в Instagram Галкина снимок соответствует комментарию. Заходящее солнце, которое опустилось прямо на голову Максима, создало впечатление, будто на артиста надели нимб. Юморист рассмешил своих поклонников данной фотографией, и они начали комментировать пост в такой же шутливой форме. Некоторые подписчики заявили, что шоумен больше похож на святого или ангела, а не короля. Большинство поклонников восприняли снимок благосклонно. По словам фанатов, им нравится чувство юмора Галкина и его самоирония.Но некоторым, комментарий и публикация показались излишне «помпезными», и они посоветовали юмористу с таким «фонарем» идти в шахту. Их единомышленники назвали шоумена дешевым клоуном. За тринадцать часов снимок отметили лайками более 142 тысяч подписчиков.