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Максим Галкин рассмешил поклонников фотографией с нимбом

Юморист Максим Галкин в своем аккаунте Instagram выложил новое фото, где нарек себя очень престижным титулом – Король-Солнце.

Максим Галкин рассмешил поклонников фотографией с нимбом


Появившийся накануне в Instagram Галкина снимок соответствует комментарию. Заходящее солнце, которое опустилось прямо на голову Максима, создало впечатление, будто на артиста надели нимб. Юморист рассмешил своих поклонников данной фотографией, и они начали комментировать пост в такой же шутливой форме. Некоторые подписчики заявили, что шоумен больше похож на святого или ангела, а не короля. Большинство поклонников восприняли снимок благосклонно. По словам фанатов, им нравится чувство юмора Галкина и его самоирония.

Максим Галкин рассмешил поклонников фотографией с нимбом


Но некоторым, комментарий и публикация показались излишне «помпезными», и они посоветовали юмористу с таким «фонарем» идти в шахту. Их единомышленники назвали шоумена дешевым клоуном. За тринадцать часов снимок отметили лайками более 142 тысяч подписчиков.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:56
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