Ольга Бузова представила турне по черноморскому побережью России

Ни для кого не является секретом, что на сегодняшний день уже стартовали съемки нового телепроекта «Замуж за Бузову» и именно поэтому большую часть своего времени Ольга сейчас проводит в Италии. Вероятней всего, что знаменитость, заскучав за сценой, решила устроить ряд собственных выступлений, с которыми теледива появиться в нескольких городах черноморского побережья.А это значит, что уже совсем скоро своим присутствием и концертами одна из самых известных девушек России порадует своих преданных поклонников в Анапе, Геленджике, Сочи, Феодосии, Лазаревском и Ялте с одиннадцатого по восемнадцатое августа.Как стало известно, на запланированных выступлениях Ольги Бузовой прозвучат все ее музыкальные композиции, которые вошли не только в первый, но и во второй сольный альбом поющей телеведущей.Стоит подчеркнуть, что теледива не единожды уже указывала на то, что официальная презентация ее второго сольного альбома запланирована на эту осень и именно поэтому на данный момент она старается провести куда больше времени в звукозаписывающей студии.К слову, на запланированных концертах верные фанаты Ольги Бузовой услышат в исполнении своей любимицы ее новую песню под названием «Ночь. Текила», официальная премьера которой состоялась всего несколько дней назад. По словам многих поклонников поющей телеведущей, музыкальная композиция уже стала хитом этого лета.Нужно отметить, что сингл «Ночь. Текила» за считанные дни возглавил ITunes Российской Федерации. Музыкальная композиция стала уже пятнадцатым треком известнейшей Ольги Бузовой, которая добилась настолько быстро подобных высоких результатов.