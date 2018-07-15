Изменяющий форму НЛО был снять на видео американцами из Северной Каролины
Многие люди считают, что внеземные корабли пришельцев должны быть только летающими тарелками, но это не соответствует реальности. Изменяющий форму НЛО был снять на видео американцами из Северной Каролины, опубликовавшими сюжет в сетях.
Инцидент произошел в Ашвилле, когда люди заметили в ночном небе странный объект. Он отличался от воздушного транспорта своим ярким свечением, а также во время полета стал быстро изменяться на глазах у пораженных американцев. Камера не успевала фиксировать все метаморфозы НЛО, удивившего свидетелей события своей маневренностью.
Пользователи стали высказывать свое мнение по такому поводу, не сомневаясь в реальности пришельцев. Скептики после просмотра ролика не стали упоминать об иллюзиях, потому что тоже заинтересовались необычным аппаратом.