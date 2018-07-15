Изменяющий форму НЛО был снять на видео американцами из Северной Каролины

Инцидент произошел в Ашвилле, когда люди заметили в ночном небе странный объект. Он отличался от воздушного транспорта своим ярким свечением, а также во время полета стал быстро изменяться на глазах у пораженных американцев. Камера не успевала фиксировать все метаморфозы НЛО, удивившего свидетелей события своей маневренностью.Пользователи стали высказывать свое мнение по такому поводу, не сомневаясь в реальности пришельцев. Скептики после просмотра ролика не стали упоминать об иллюзиях, потому что тоже заинтересовались необычным аппаратом.