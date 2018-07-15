АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дело помещицы Салтыковой: “Кровавая барыня” замучила множество крепостных женщин и умерла в возрасте 71 год
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Изменяющий форму НЛО был снять на видео американцами из Северной Каролины

Многие люди считают, что внеземные корабли пришельцев должны быть только летающими тарелками, но это не соответствует реальности. Изменяющий форму НЛО был снять на видео американцами из Северной Каролины, опубликовавшими сюжет в сетях.

Изменяющий форму НЛО был снять на видео американцами из Северной Каролины


Инцидент произошел в Ашвилле, когда люди заметили в ночном небе странный объект. Он отличался от воздушного транспорта своим ярким свечением, а также во время полета стал быстро изменяться на глазах у пораженных американцев. Камера не успевала фиксировать все метаморфозы НЛО, удивившего свидетелей события своей маневренностью.



Пользователи стали высказывать свое мнение по такому поводу, не сомневаясь в реальности пришельцев. Скептики после просмотра ролика не стали упоминать об иллюзиях, потому что тоже заинтересовались необычным аппаратом.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители Кейптауна запечатлели на камеру НЛО в виде
39-летняя жена Хью Гранта продемонстрировала свои
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова
Артем Сорока целовался с Маргаритой Овсянниковой
Ученые: Цивилизация ольмеков является
Генетики MIT 30 лет выращивают агрессивных
Снимки древнего корабля-призрака рассказали людям
В Аризоне американец зафиксировал на камеру
«Как марля»: Ольга Бузова в странном наряде
PlayStation 5 заманит покупателей новыми
Изменяющий форму НЛО был снять на видео
Россия приет участие в предстоящем строительстве
Съемки сиквела «Добро пожаловать в Zомбилэнд»
Жители Орска заметили в небе несколько огненных
Геометрия позволила ученым понять загадку
Канадцы в прошлом году зафиксировали 1101 НЛО –
В Австралии женщина обвинила НЛО в похищении уток
Клавиатура MacBook Pro 2018 оборудована
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев о промахе
Певец Таркан продемонстрировал трогательный
В Британии на камеру сняли движение куклы-клоуна
«Женитесь уже!»: Фанаты уверены, что из Ольги
Агния Дитковските и Алексей Чадов держат в тайне
В России появились игровые ноутбуки ASUS ROG
«Продалась за рекламу»: Анастасию Костенко
Ученые вырастили рацион травоядных динозавров в
Сервис Tiller позволяет инвестировать в активные
Недочеты HTC U12+ исправят с помощью программного
Жителям Хельсинки запретили смотреть из окон на
Брук Шилдс обнажилась для своих
Просмотреть все новости