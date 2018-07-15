Фанаты Натальи Подольской восхитились сходством Преснякова и его трехлетнего сына

Публикацию с испанских берегов Наталья подписала: «Мои сладкие пресные». Фото за сутки собрало свыше 37 тысяч отметок «Нравится» и более 170 комментариев, в которых фолловеры Подольской восхитились сходством ее трехлетнего сына с ее супругом Владимиром Пресняковым. Они заявили, что сын с отцом «пресные ксероксы».Особенно умилило фанатов, что Володя и Тема не только одинаково улыбаются, но и ноги одинаково поставили. Далее поклонники принялись писать, что певцу с короткой стрижкой лучше. Остальные же пожелали звездным супругам поскорее обзавестись дочкой, хоть и согласились, что Преснякову в таком возрасте будет сложно решиться на еще одного ребенка.