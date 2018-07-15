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Фанаты Натальи Подольской восхитились сходством Преснякова и его трехлетнего сына

В своем микроблоге Instagram певица Наталья Подольская обнародовала снимок трехлетнего Темы и его пятидесятилетнего отца Владимира Преснякова на фоне яхт.

Фанаты Натальи Подольской восхитились сходством Преснякова и его трехлетнего сына


Публикацию с испанских берегов Наталья подписала: «Мои сладкие пресные». Фото за сутки собрало свыше 37 тысяч отметок «Нравится» и более 170 комментариев, в которых фолловеры Подольской восхитились сходством ее трехлетнего сына с ее супругом Владимиром Пресняковым. Они заявили, что сын с отцом «пресные ксероксы».

Фанаты Натальи Подольской восхитились сходством Преснякова и его трехлетнего сына


Особенно умилило фанатов, что Володя и Тема не только одинаково улыбаются, но и ноги одинаково поставили. Далее поклонники принялись писать, что певцу с короткой стрижкой лучше. Остальные же пожелали звездным супругам поскорее обзавестись дочкой, хоть и согласились, что Преснякову в таком возрасте будет сложно решиться на еще одного ребенка.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:45
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