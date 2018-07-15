Россия приет участие в предстоящем строительстве новой АЭС в Бангладеш

Россия рассматривает возможность принятия участия в строительстве нового проекта атомной электростанции на территории Бангладеш. Сообщение об этом поступили от вице-премьера РФ Юрия Борисова.Борисов стал участником торжественной церемонии, связанной с открытие и заливкой первого бетона основания второго энергоблока АЭС «Руппур». Как рассказал заместитель председателя Правительства РФ, вполне возможно строительство двух новых блоков, ориентировочно в южной части государства, данное намерение высказал Шейх Хасина Вазед, премьер - министр Бангладеш.Межправительственная комиссия, созданная в 2017 году, занимает вопросами нового уровня разносторонних отношений между Россией и Бангладеш. Затронута здесь не только энергетическая область, планируется масштабное решение вопросов в направлении различных сфер промышленности, а так же научных разработок и освоения космоса.