АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дело помещицы Салтыковой: “Кровавая барыня” замучила множество крепостных женщин и умерла в возрасте 71 год
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Россия приет участие в предстоящем строительстве новой АЭС в Бангладеш

Созданная в прошлом году межправительственная комиссия, занимается организационными вопросами в направлении промышленности, энергетики и науки.

Россия рассматривает возможность принятия участия в строительстве нового проекта атомной электростанции на территории Бангладеш. Сообщение об этом поступили от вице-премьера РФ Юрия Борисова.
Россия приет участие в предстоящем строительстве новой АЭС в Бангладеш


Борисов стал участником торжественной церемонии, связанной с открытие и заливкой первого бетона основания второго энергоблока АЭС «Руппур». Как рассказал заместитель председателя Правительства РФ, вполне возможно строительство двух новых блоков, ориентировочно в южной части государства, данное намерение высказал Шейх Хасина Вазед, премьер - министр Бангладеш.

Межправительственная комиссия, созданная в 2017 году, занимает вопросами нового уровня разносторонних отношений между Россией и Бангладеш. Затронута здесь не только энергетическая область, планируется масштабное решение вопросов в направлении различных сфер промышленности, а так же научных разработок и освоения космоса.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители Кейптауна запечатлели на камеру НЛО в виде
39-летняя жена Хью Гранта продемонстрировала свои
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова
Артем Сорока целовался с Маргаритой Овсянниковой
Ученые: Цивилизация ольмеков является
Генетики MIT 30 лет выращивают агрессивных
Снимки древнего корабля-призрака рассказали людям
В Аризоне американец зафиксировал на камеру
«Как марля»: Ольга Бузова в странном наряде
PlayStation 5 заманит покупателей новыми
Изменяющий форму НЛО был снять на видео
Россия приет участие в предстоящем строительстве
Съемки сиквела «Добро пожаловать в Zомбилэнд»
Жители Орска заметили в небе несколько огненных
Геометрия позволила ученым понять загадку
Канадцы в прошлом году зафиксировали 1101 НЛО –
В Австралии женщина обвинила НЛО в похищении уток
Клавиатура MacBook Pro 2018 оборудована
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев о промахе
Певец Таркан продемонстрировал трогательный
В Британии на камеру сняли движение куклы-клоуна
«Женитесь уже!»: Фанаты уверены, что из Ольги
Агния Дитковските и Алексей Чадов держат в тайне
В России появились игровые ноутбуки ASUS ROG
«Продалась за рекламу»: Анастасию Костенко
Ученые вырастили рацион травоядных динозавров в
Сервис Tiller позволяет инвестировать в активные
Недочеты HTC U12+ исправят с помощью программного
Жителям Хельсинки запретили смотреть из окон на
Брук Шилдс обнажилась для своих
Просмотреть все новости