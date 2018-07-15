Жители Орска заметили в небе несколько огненных НЛО

Население района Домбаровки тоже не сомневается в визите внеземных гостей, прилетевших сюда на летающих тарелках. Скептики пытаются развенчать такие слухи, упоминая о фестивале воздухоплавателей, где использовались горелки, вызывающие мерцание в небе.Раньше краснодарцы были шокированы видом НЛО в форме стрелы, который долгое время висел в воздухе. Затем жители Таганрога созерцали множество небольших аппаратов, носящихся на большой скорости, после чего шутливо отметили, что пришельцы решили посмотреть ЧМ.