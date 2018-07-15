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Съемки сиквела «Добро пожаловать в Zомбилэнд» начнутся в начале следующего года

Издание The Hollywood Reporter сообщает о том, что в январе следующего года должны начаться съемки продолжения фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Отмечается, что в картине сыграют такие актеры как Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун и Эбигейл Бреслин. Премьера проекта намечена на октябрь 2019 года.

Съемки сиквела «Добро пожаловать в Zомбилэнд» начнутся в начале следующего года


Режиссером ленты выступит Рубен Флейшер, работавший над первой частью фильма. Также сообщается, что в качестве сценаристов будут работать старые специалисты Пол Верник и Ретт Риз. Ранее они работали над сюжетом «Дэдпула».

Глава компании Columbia Pictures Санфорд Панитч утверждает, что кроме зрителей продолжения желают и сами актеры. По словам президента студии, им очень понравились их персонажи, поэтому фильм добился успеха в прокате.

Во второй части главные герои столкнутся с еще большими трудностями, поскольку зомби со временем эволюционировали, и от них будет сложнее избавиться. Кроме этого обещается появление новых групп выживших.
 
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:00
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