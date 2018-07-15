Съемки сиквела «Добро пожаловать в Zомбилэнд» начнутся в начале следующего года

Режиссером ленты выступит Рубен Флейшер, работавший над первой частью фильма. Также сообщается, что в качестве сценаристов будут работать старые специалисты Пол Верник и Ретт Риз. Ранее они работали над сюжетом «Дэдпула».Глава компании Columbia Pictures Санфорд Панитч утверждает, что кроме зрителей продолжения желают и сами актеры. По словам президента студии, им очень понравились их персонажи, поэтому фильм добился успеха в прокате.Во второй части главные герои столкнутся с еще большими трудностями, поскольку зомби со временем эволюционировали, и от них будет сложнее избавиться. Кроме этого обещается появление новых групп выживших.