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Канадцы в прошлом году зафиксировали 1101 НЛО – Уфологи

Уфологи решили опубликовать в сетях результаты исследований, ведущихся с конца 80-х годов, отметив, что активность внеземных гостей возросла. Канадцы в прошлом году зафиксировали 1101 НЛО, а также есть доказательства 20000 случаев контактов с гуманоидами.

Ежедневно люди наблюдают за полетами трех объектов, а специалисты имеют доступ к данным властей, касающимся внеземных технологий. Также Ufology Research всегда публикует достоверную информацию, описывая все детали событий, происходящих с уважаемыми членами общества.

Канадцы в прошлом году зафиксировали 1101 НЛО – Уфологи


Пока эксперты отметили, что НЛО стали реже появляться в стране по сравнению с прошлыми показателями. Они включили в перечень только подтвержденные факты, дополненные снимками или рассказами групп очевидцев.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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