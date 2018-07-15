Канадцы в прошлом году зафиксировали 1101 НЛО – Уфологи
Уфологи решили опубликовать в сетях результаты исследований, ведущихся с конца 80-х годов, отметив, что активность внеземных гостей возросла. Канадцы в прошлом году зафиксировали 1101 НЛО, а также есть доказательства 20000 случаев контактов с гуманоидами.
Ежедневно люди наблюдают за полетами трех объектов, а специалисты имеют доступ к данным властей, касающимся внеземных технологий. Также Ufology Research всегда публикует достоверную информацию, описывая все детали событий, происходящих с уважаемыми членами общества.
Пока эксперты отметили, что НЛО стали реже появляться в стране по сравнению с прошлыми показателями. Они включили в перечень только подтвержденные факты, дополненные снимками или рассказами групп очевидцев.