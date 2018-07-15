Геометрия позволила ученым понять загадку марсианских потоков воды

С самого начала у ученых было две теории касательно появления на поверхности Красной планеты потоков от воды. В рамках первой гипотезы специалисты утверждали, что они были образованы потоками лавы. Вторая догадка гласила, что каналы появились в результате выпадения осадков, а в данном случае доджей.В ходе исследования, эксперты проанализировали углы ветвления потоков воды на поверхности Марса. Оказалось, что величина таких углов не более 40 градусов. Такой результат очень похож на тот, который был получен на Земле. К примеру, в засушливой аризонской пустыне имеются похожие формации потоков, но там они образовываются в ходе выпадения осадков.Таким образом, ученые пришли к выводу, четыре миллиарда лет назад на Марсе шли дожди, но осадки перестали выпадать после исчезновения атмосферы. Специалисты намерены найти следы воды вокруг Марса, чтобы подтвердить свою гипотезу.