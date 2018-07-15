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«Еще неизвестно, кому повезло»: Экс-участница «Дома-2 Евгения Феофилактова о никчемности бывшего супруга Антона Гусева

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова в очередной раз жестко прошлась по экс-супругу Антону Гусеву.

Ни для кого не является секретом, что брак Евгении и Антона распался из-за Виктории Романец. Напомним, что ранее блондинка и брюнетка были самыми близкими подругами.

«Еще неизвестно, кому повезло»: Экс-участница «Дома-2 Евгения Феофилактова о никчемности бывшего супруга Антона Гусева

Вероятней всего, что именно по этой причине между Феофилактовой и Романец до сих пор идет негласная война в социальной сети. То брюнетка пытается подколоть побольнее блондинку, то наоборот. Как бы то ни было, но периодически достается и самому Антону, который по-прежнему старается не вмешиваться в «разборки» бывшей и нынешней супруги.

Так на днях Евгения нелицеприятно высказалась в адрес бывшего мужа. Обворожительная блондинка немного перефразировала известную всем пословицу – «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло».

А началось все с того, что одна из подписчиц оставила Феофилактовой довольно интересный комментарий, в котором пожаловалась своей любимице на то, что Романец заблокировала ее в социальных сетях. По словам поклонницы Евгении, Виктория не умеет воспринимать критику в свой адрес и в конце даже добавила, что считает брюнетку «негодяйкой».

«Еще неизвестно, кому повезло. Я на счет мужа!», - ответила на высказывания своей подписчицы Феофилактова.


«Еще неизвестно, кому повезло»: Экс-участница «Дома-2 Евгения Феофилактова о никчемности бывшего супруга Антона Гусева

Стоит подчеркнуть, что блондинка в последнее время довольно часто начала говорить о том, что ее жизнь очень сильно изменилась после изгнания Антона Гусева. Всем известно, что молодой человек изменил Евгении и именно поэтому Феофилактова подала на развод.

К слову, многие пользователи Сети по-прежнему в один голос заявляют, что Романец и Гусев стоят друг друга. А некоторые преданные поклонники Евгении практически, что каждый день засыпают бывшего мужа своей любимицы и его нынешнюю жену огромнейшим количеством нелицеприятных комментариев.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:13
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