В Австралии женщина обвинила НЛО в похищении уток

Очевидица рассказала, что утки на протяжении двух недель исчезали одна за другой в воздухе. При этом в округе не имелось каких-либо доказательств былого их существования, ни одного перышка, которое могло бы указать на нападение охотника, змеи либо собаки. Из слов владелицы фермы следует, что у всех птиц были обрезаны крылья, вследствие чего они не могли летать. Инопланетяне выбрали только здоровых, а также крупных птиц, не трогая старых и слабых. Территория сельхозугодий женщины составляет 4,5 гектара. Данной площади достаточно для того, чтобы приземлился корабль пришельцев. В свою очередь австралийские фермеры напуганы. Они не выпускают птицу из закрытых помещений.Стоит отметить, что это не первый уже случай, когда похищение домашних животных связывали с инопланетянами. На территории США в 1970 годах сообщалось касательно нескольких раненых животных при странных обстоятельствах. Нападения в данном случае приписывали внеземной цивилизации. Однако правительство отрицало причастность инопланетян.