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Клавиатура MacBook Pro 2018 оборудована средствами улучшенной защиты от пыли

Клавиатуру MacBook Pro от Apple, представленная как новый образец 2018 года, оборудовали множественными техническими и эргономическими новшествами. Экспертами усовершенствована защита от пыли с помощью внедрения специальной «юбки», которая выполнена из силикона.

Теперь «начинка» ноутбука получила усиленную защиту от пыли, которая препятствует охлаждению системных компонентов. Помимо этого, благодаря силиконовой «юбке», так же снижен уровень шума при нажатии клавиш Mac Book Pro 2018. Специалистами Apple запланированы испытания работоспособности улучшений, путем проведения тщательных тестов. Они необходимы для проверки инновационной защиты от пыли, так как патент получен корпорацией только в марте текущего года.
Клавиатура MacBook Pro 2018 оборудована средствами улучшенной защиты от пыли


Помимо прочего, похвастаться новая модель может сниженным уровнем залипания клавиш, на что жаловались многочисленные пользователи клавиатуры. Усовершенствован и механизм «бабочки», что значительно снизило уровень шума при печатании.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:10
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