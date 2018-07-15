Клавиатура MacBook Pro 2018 оборудована средствами улучшенной защиты от пыли

Теперь «начинка» ноутбука получила усиленную защиту от пыли, которая препятствует охлаждению системных компонентов. Помимо этого, благодаря силиконовой «юбке», так же снижен уровень шума при нажатии клавиш Mac Book Pro 2018. Специалистами Apple запланированы испытания работоспособности улучшений, путем проведения тщательных тестов. Они необходимы для проверки инновационной защиты от пыли, так как патент получен корпорацией только в марте текущего года.Помимо прочего, похвастаться новая модель может сниженным уровнем залипания клавиш, на что жаловались многочисленные пользователи клавиатуры. Усовершенствован и механизм «бабочки», что значительно снизило уровень шума при печатании.