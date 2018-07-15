Певец Таркан продемонстрировал трогательный снимок своего первенца

Известный турецкий певец Таркан в своём микроблоге Instagram продемонстрировал поклонникам трогательный снимок своего первенца. На фото, которое растопило сердца большинства фолловеров сорокапятилетнего исполнителя песен, изображена рука малышки, которая получила красивое имя Лия. Матерью дочки Таркана стала его тридцатиоднолетняя жена Пынар Теветолу. Сам новоиспечённый папа сравнил свою дочку с лучиком солнца, осветившего его жизнь. Артист подчеркнул, что он не может подобрать слова, чтобы описать свои чувства, которые переполняют его после торжественного события.Турецкие СМИ не раз писали, что Таркан якобы признался, что он гей. Но, во время участия в разных телевизионных шоу певец заявлял, что он никогда не входил в ряды представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, что сейчас доказывает рождение его первенца.