В Британии на камеру сняли движение куклы-клоуна в музее

Видеоматериал получили в ходе проведения специального эксперимента Джейсона Уолла в музее Haunted Antiques Paranormal Research, который расположен в британском городе Лестер. Музыкальный клоун «Боб» в музее появился благодаря легенде про его загадочное поведение. Согласно некоторой информации, данная кукла может самостоятельно двигаться, воспроизводить музыку. Сотрудники музея обратились к специалисту Джейсону Уоллу, для того, чтобы тот подтвердил либо опровергнул данную теорию. По приезду в музей эксперт в комнате с клоуном установил камеры, а также датчики измерения колебаний и температуры в воздухе.Уолл после этого подошел к фигурке, попрыгал возле нее, после чего клоун пошевелился. Исследователь отмечает, что на записи этого не видно, потому что он в этот момент заслонил собой куклу. Специалист после этого удалился, чтобы рассказать про это сотрудникам музея. В этот момент на видеозаписи было зафиксировано движение фигурки. После просмотра видео Уолл заявил, что не может пока найти логического объяснения данному инциденту. Он планирует провести дополнительные исследования.