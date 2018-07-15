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В Британии на камеру сняли движение куклы-клоуна в музее

На камеру в Великобритании сняли движение куклы-клоуна, принадлежавшей по легенде погибшему мальчику. Есть мнение, что его призрак не любит, когда трогают его игрушку.

В Британии на камеру сняли движение куклы-клоуна в музее


Видеоматериал получили в ходе проведения специального эксперимента Джейсона Уолла в музее Haunted Antiques Paranormal Research, который расположен в британском городе Лестер. Музыкальный клоун «Боб» в музее появился благодаря легенде про его загадочное поведение. Согласно некоторой информации, данная кукла может самостоятельно двигаться, воспроизводить музыку. Сотрудники музея обратились к специалисту Джейсону Уоллу, для того, чтобы тот подтвердил либо опровергнул данную теорию. По приезду в музей эксперт в комнате с клоуном установил камеры, а также датчики измерения колебаний и температуры в воздухе.



Уолл после этого подошел к фигурке, попрыгал возле нее, после чего клоун пошевелился. Исследователь отмечает, что на записи этого не видно, потому что он в этот момент заслонил собой куклу. Специалист после этого удалился, чтобы рассказать про это сотрудникам музея. В этот момент на видеозаписи было зафиксировано движение фигурки. После просмотра видео Уолл заявил, что не может пока найти логического объяснения данному инциденту. Он планирует провести дополнительные исследования.
 
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В мире / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:45
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