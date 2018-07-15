Агния Дитковските и Алексей Чадов держат в тайне своё примирение

По мнению фанатов, Дитковските и Чадов держат своё примирение в тайне. Они уже воссоединились, однако продолжают обманывать поклонников, не признаваясь в этом. Поводом для слухов послужили постоянные совместные отдыхи экс-возлюбленных. Пара много времени проводит с сыном и выкладывает в Instagram снимки с ребенком. Данные фото дали разгон для фантазий пользователей.Алексей и Агния неоднократно заявляли, что у них остыли чувства, прошла страсть, и поэтому разбитый стакан склеить не получится. Фанаты не верят словам артистов, подозревая их в обмане. Знаменитости объясняют совместные отдыхи тем, что они о своем расставании не сообщили сыну. Поклонники не верят этой информации и ждут, когда Дитковските и Чадов официально объявят касательно своего воссоединения.