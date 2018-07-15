В России появились игровые ноутбуки ASUS ROG Strix SCAR II и Hero II

Отмечается, что ASUS ROG Strix SCAR II и Hero II получили производительные процессоры Intel Core восьмой генерации. В качестве дисплея выступает 15,6-дюймовая матрица с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Что касается памяти, то роль ОЗУ играют платы DDR4-2666 с максимальным объемом 32 гигабайта. Максимальный объем твердотельного накопителя NVMe M.2 составит 512 Гб. Помимо него в систему можно встроить еще один модуль в виде жесткого диска или гибридной модели FireCuda.За охлаждение в этих мощных игровых станциях отвечает технология HyperCool Pro, которая не даст системе нагреваться выше 90 градусов по Цельсию. Более того, у пользователя появится возможность самостоятельно регулировать скорость вращения вентилятора с помощью комбинации клавиш Fn+F5 и приложения ROG Gaming Center.Также стоит выделить системы настройки звука Sonic Studio III и скорости реакции кнопок клавиатуры ROG Overstroke.