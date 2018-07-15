АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дело помещицы Салтыковой: “Кровавая барыня” замучила множество крепостных женщин и умерла в возрасте 71 год
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

В России появились игровые ноутбуки ASUS ROG Strix SCAR II и Hero II

На территории России начались продажи игровых ноутбуков компании ASUS - ROG Strix SCAR II и Hero II. Стоимость таких девайсов составит минимум 119 тысяч рублей.

В России появились игровые ноутбуки ASUS ROG Strix SCAR II и Hero II


Отмечается, что ASUS ROG Strix SCAR II и Hero II получили производительные процессоры Intel Core восьмой генерации. В качестве дисплея выступает 15,6-дюймовая матрица с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Что касается памяти, то роль ОЗУ играют платы DDR4-2666 с максимальным объемом 32 гигабайта. Максимальный объем твердотельного накопителя NVMe M.2 составит 512 Гб. Помимо него в систему можно встроить еще один модуль в виде жесткого диска или гибридной модели FireCuda.

За охлаждение в этих мощных игровых станциях отвечает технология HyperCool Pro, которая не даст системе нагреваться выше 90 градусов по Цельсию. Более того, у пользователя появится возможность самостоятельно регулировать скорость вращения вентилятора с помощью комбинации клавиш Fn+F5 и приложения ROG Gaming Center.

Также стоит выделить системы настройки звука Sonic Studio III и скорости реакции кнопок клавиатуры ROG Overstroke.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Агния Дитковските и Алексей Чадов держат в тайне
В России появились игровые ноутбуки ASUS ROG
«Продалась за рекламу»: Анастасию Костенко
Ученые вырастили рацион травоядных динозавров в
Сервис Tiller позволяет инвестировать в активные
Недочеты HTC U12+ исправят с помощью программного
Жителям Хельсинки запретили смотреть из окон на
Брук Шилдс обнажилась для своих
Лена Миро назвала Ирину Шейк шпалоукладчицей
Эксперты выяснили, как россияне готовятся к
Алёну Шишкову и Тимати в Сети назвали плохими
На Geekbench появился смартфон Nokia 6.1 Plus
В сети рассекретили новое серийное кросс-купе
Электрокар Porsche и Rimac показали на новом
Анфиса Чехова поведала, какой должна быть любовь
Бьянка рассказала о своих комплексах
Поклонники удивились стройности беременной Анны
Фанаты заподозрили Настю Каменских в замужестве
Elbit испытала разработку военного дрона Hermes
«Упал, отжался!»: Экс-участница «Дома-2» Дарья
Анонсирован ТОП-5 лучших «пацанских» автомобилей
Ученые вырастили в лаборатории повседневный
KIA запустила в России новую программу «Семья KIA»
Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория позирует в
Максим Галкин рассмешил поклонников фотографией с
Фанаты Натальи Подольской восхитились сходством
Система ATLAS стала эффективным инструментом для
Ольга Бузова представила турне по черноморскому
Состоялась премьера бюджетного смартфона Motorola
В Италии найдены необычные коралловые леса
Просмотреть все новости