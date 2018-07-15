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Ученые вырастили рацион травоядных динозавров в лабораторных условиях

Специалисты решили оценить калорийность рациона питания травоядных динозавров и для этого вырастили в лаборатории их пищу. Таким образом, ученые опровергли теорию касательно того, что около 150 млн. лет назад калорийность их пищи была меньше из-за высокого уровня углекислого газа в атмосфере.

Ученые вырастили рацион травоядных динозавров в лабораторных условиях


Британские и немецкие ученые создали в лаборатории такие же условия, которые были при зауроподах, а также вырастили пищу этих существ. Сообщается, что были выращены реликтовые растения, то есть речь идет о таких видах как сладкий папоротник, хвощ зимующий, метасеквоя глиптостробовидная, гинкго двухлопастный, лютик едкий и араукария чилийская.

После успешной подготовки лаборатории специалисты провели анализ пищевой ценности всех продуктов и оценили калорийность рациона питания травоядных динозавров. Оказалось, что изначально эксперты ошибались при оценке полезности такой пищи. Более того, был сделан вывод, что из-за высокого уровня питательности динозаврам не нужно было съедать большое количество растений, а значит на Земле 150 млн. лет назад ходило намного больше огромных травоядных рептилий.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:10
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