АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дело помещицы Салтыковой: “Кровавая барыня” замучила множество крепостных женщин и умерла в возрасте 71 год
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Сервис Tiller позволяет инвестировать в активные и пассивные средства

Новый сервис финансовых автоматизированных консультаций, который носит название Tiller, позволяет потенциальным его клиентам инвестировать пассивные, а также активные средства.

Сервис Tiller позволяет инвестировать в активные и пассивные средства


Ведущие позиции в рамках рынка финансовых консультаций занимают компании Nutmeg, а также Moneyfarm, которые предоставляют соответствующие советы, позволяющие увеличить капитал. В свою очередь данные сервисы являются рассчитанными на более весомых игроков в рамках финансового рынка. При этом Tiller внимание уделяет тем, чей свободный капитал достигает хотя бы 13 000 долларов. Tiller, как и в случае компаний Nutmeg и Moneyfarm, составляет уникальное портфолио клиента, приобретая и реализуя активы на рынке согласно его предпочтениям.

При помощи Tiller можно заняться пассивным увеличением средств, непосредственно как в случае с повышением доходов от индекса FTSE 100, а также активным, где менеджер по финансам при помощи избирательного подхода займётся инвестированием в самые перспективные позиции.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Агния Дитковските и Алексей Чадов держат в тайне
В России появились игровые ноутбуки ASUS ROG
«Продалась за рекламу»: Анастасию Костенко
Ученые вырастили рацион травоядных динозавров в
Сервис Tiller позволяет инвестировать в активные
Недочеты HTC U12+ исправят с помощью программного
Жителям Хельсинки запретили смотреть из окон на
Брук Шилдс обнажилась для своих
Лена Миро назвала Ирину Шейк шпалоукладчицей
Эксперты выяснили, как россияне готовятся к
Алёну Шишкову и Тимати в Сети назвали плохими
На Geekbench появился смартфон Nokia 6.1 Plus
В сети рассекретили новое серийное кросс-купе
Электрокар Porsche и Rimac показали на новом
Анфиса Чехова поведала, какой должна быть любовь
Бьянка рассказала о своих комплексах
Поклонники удивились стройности беременной Анны
Фанаты заподозрили Настю Каменских в замужестве
Elbit испытала разработку военного дрона Hermes
«Упал, отжался!»: Экс-участница «Дома-2» Дарья
Анонсирован ТОП-5 лучших «пацанских» автомобилей
Ученые вырастили в лаборатории повседневный
KIA запустила в России новую программу «Семья KIA»
Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория позирует в
Максим Галкин рассмешил поклонников фотографией с
Фанаты Натальи Подольской восхитились сходством
Система ATLAS стала эффективным инструментом для
Ольга Бузова представила турне по черноморскому
Состоялась премьера бюджетного смартфона Motorola
В Италии найдены необычные коралловые леса
Просмотреть все новости