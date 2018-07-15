Сервис Tiller позволяет инвестировать в активные и пассивные средства

Ведущие позиции в рамках рынка финансовых консультаций занимают компании Nutmeg, а также Moneyfarm, которые предоставляют соответствующие советы, позволяющие увеличить капитал. В свою очередь данные сервисы являются рассчитанными на более весомых игроков в рамках финансового рынка. При этом Tiller внимание уделяет тем, чей свободный капитал достигает хотя бы 13 000 долларов. Tiller, как и в случае компаний Nutmeg и Moneyfarm, составляет уникальное портфолио клиента, приобретая и реализуя активы на рынке согласно его предпочтениям.При помощи Tiller можно заняться пассивным увеличением средств, непосредственно как в случае с повышением доходов от индекса FTSE 100, а также активным, где менеджер по финансам при помощи избирательного подхода займётся инвестированием в самые перспективные позиции.