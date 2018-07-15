Недочеты HTC U12+ исправят с помощью программного обновления

Юзерам не нравится то, что кнопки имеют неоптимальный диапазон усилий, которые необходимо приложить для их нажатия, а также за плохой уровень отклика и отсутствие возможности их одновременной работы.Вследствие массовых жалоб разработчики компании HTC выпустили программное обновление, установка которого позволяет исправить большую часть недочетов флагмана. По словам специалистов, обновление повышает отзывчивость сенсорных кнопок и дает возможность работать с двумя одновременно.Помимо кнопок обновление улучшает качество снимков с камеры, а также повышает эффективность технологии Edge Sense.В скором времени пакет данных появится в доступе для скачивания и для жителей других регионов кроме Тайваня.