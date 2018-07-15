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Недочеты HTC U12+ исправят с помощью программного обновления

Флагманская модель смартфона HTC U12+ является одной из самых современных у тайваньского производителя. В целом устройство неплохое, однако, в Сети уже появилась конструктивная критика по некоторым параметрам девайса. Отмечается, что пользователи жалуются на неудобства в работе с боковыми сенсорными кнопками.

Недочеты HTC U12+ исправят с помощью программного обновления


Юзерам не нравится то, что кнопки имеют неоптимальный диапазон усилий, которые необходимо приложить для их нажатия, а также за плохой уровень отклика и отсутствие возможности их одновременной работы.

Вследствие массовых жалоб разработчики компании HTC выпустили программное обновление, установка которого позволяет исправить большую часть недочетов флагмана. По словам специалистов, обновление повышает отзывчивость сенсорных кнопок и дает возможность работать с двумя одновременно.

Помимо кнопок обновление улучшает качество снимков с камеры, а также повышает эффективность технологии Edge Sense.

В скором времени пакет данных появится в доступе для скачивания и для жителей других регионов кроме Тайваня.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:50
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