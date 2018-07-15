Недочеты HTC U12+ исправят с помощью программного обновления
Флагманская модель смартфона HTC U12+ является одной из самых современных у тайваньского производителя. В целом устройство неплохое, однако, в Сети уже появилась конструктивная критика по некоторым параметрам девайса. Отмечается, что пользователи жалуются на неудобства в работе с боковыми сенсорными кнопками.
Юзерам не нравится то, что кнопки имеют неоптимальный диапазон усилий, которые необходимо приложить для их нажатия, а также за плохой уровень отклика и отсутствие возможности их одновременной работы.
Вследствие массовых жалоб разработчики компании HTC выпустили программное обновление, установка которого позволяет исправить большую часть недочетов флагмана. По словам специалистов, обновление повышает отзывчивость сенсорных кнопок и дает возможность работать с двумя одновременно.
Помимо кнопок обновление улучшает качество снимков с камеры, а также повышает эффективность технологии Edge Sense.
В скором времени пакет данных появится в доступе для скачивания и для жителей других регионов кроме Тайваня.
Юзерам не нравится то, что кнопки имеют неоптимальный диапазон усилий, которые необходимо приложить для их нажатия, а также за плохой уровень отклика и отсутствие возможности их одновременной работы.
Вследствие массовых жалоб разработчики компании HTC выпустили программное обновление, установка которого позволяет исправить большую часть недочетов флагмана. По словам специалистов, обновление повышает отзывчивость сенсорных кнопок и дает возможность работать с двумя одновременно.
Помимо кнопок обновление улучшает качество снимков с камеры, а также повышает эффективность технологии Edge Sense.
В скором времени пакет данных появится в доступе для скачивания и для жителей других регионов кроме Тайваня.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:50