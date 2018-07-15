Жителям Хельсинки запретили смотреть из окон на кортежи Трампа и Путина

Начальник полиции города Хельсинки, дал рекомендацию местным жителям не находится на балконе, а также не рассматривать из своих окон кортежи Дональда Трампа и Владимира Путина, которые будут проезжать мимо. Финнам также советуют не открывать окна. По словам господина Копперойнена, сотрудники полиции не смогут контролировать всех жителей. При этом он надеется на понимание. В свою очередь несоблюдение таких рекомендаций может в итоге стать причиной дополнительных операций. Следует отметить, что граждане смогут лицезреть кортежи непосредственно в общественных местах.Лимузин Путина создали в рамках нового проекта «Кортеж». Аналогичную платформу, как у авто президента получили машины сопровождения седан и минивэн. Все модели проекта в продажу поступят в следующем году под маркой Aurus. Президентский лимузин оснащается гибридной установкой.