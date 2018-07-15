АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дело помещицы Салтыковой: “Кровавая барыня” замучила множество крепостных женщин и умерла в возрасте 71 год
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Жителям Хельсинки запретили смотреть из окон на кортежи Трампа и Путина

Полицейские Хельсинки обратились на днях к жителям домов, которые находятся на пути следования авто лидеров США и РФ, с просьбой в день визита президентов в город не подходить к окнам. Это обусловлено необходимостью обеспечения безопасности.

Жителям Хельсинки запретили смотреть из окон на кортежи Трампа и Путина


Начальник полиции города Хельсинки, дал рекомендацию местным жителям не находится на балконе, а также не рассматривать из своих окон кортежи Дональда Трампа и Владимира Путина, которые будут проезжать мимо. Финнам также советуют не открывать окна. По словам господина Копперойнена, сотрудники полиции не смогут контролировать всех жителей. При этом он надеется на понимание. В свою очередь несоблюдение таких рекомендаций может в итоге стать причиной дополнительных операций. Следует отметить, что граждане смогут лицезреть кортежи непосредственно в общественных местах.

Лимузин Путина создали в рамках нового проекта «Кортеж». Аналогичную платформу, как у авто президента получили машины сопровождения седан и минивэн. Все модели проекта в продажу поступят в следующем году под маркой Aurus. Президентский лимузин оснащается гибридной установкой.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Агния Дитковските и Алексей Чадов держат в тайне
В России появились игровые ноутбуки ASUS ROG
«Продалась за рекламу»: Анастасию Костенко
Ученые вырастили рацион травоядных динозавров в
Сервис Tiller позволяет инвестировать в активные
Недочеты HTC U12+ исправят с помощью программного
Жителям Хельсинки запретили смотреть из окон на
Брук Шилдс обнажилась для своих
Лена Миро назвала Ирину Шейк шпалоукладчицей
Эксперты выяснили, как россияне готовятся к
Алёну Шишкову и Тимати в Сети назвали плохими
На Geekbench появился смартфон Nokia 6.1 Plus
В сети рассекретили новое серийное кросс-купе
Электрокар Porsche и Rimac показали на новом
Анфиса Чехова поведала, какой должна быть любовь
Бьянка рассказала о своих комплексах
Поклонники удивились стройности беременной Анны
Фанаты заподозрили Настю Каменских в замужестве
Elbit испытала разработку военного дрона Hermes
«Упал, отжался!»: Экс-участница «Дома-2» Дарья
Анонсирован ТОП-5 лучших «пацанских» автомобилей
Ученые вырастили в лаборатории повседневный
KIA запустила в России новую программу «Семья KIA»
Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория позирует в
Максим Галкин рассмешил поклонников фотографией с
Фанаты Натальи Подольской восхитились сходством
Система ATLAS стала эффективным инструментом для
Ольга Бузова представила турне по черноморскому
Состоялась премьера бюджетного смартфона Motorola
В Италии найдены необычные коралловые леса
Просмотреть все новости