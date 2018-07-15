Брук Шилдс обнажилась для своих несовершеннолетних дочерей

Дочерям модели показалось, что она слишком массивная. Чтобы разубедить наследниц, звезда телесериала «Непредсказуемая Сьюзан» разделась для своих несовершеннолетних малышек. До сих пор Шилдс остается одной из самых знаменитых и востребованных американских моделей, хотя никаких пластических операций не делала. Она боялась, что снимок в бикини может получиться далеко не идеальным.Брук добавила, что дочки должны были понять, что у всех людей разные тела, а порой неидеальные, однако стоит научиться принимать особенности других. Кстати, публикация доказывает, что Гриер и Роуэн ошиблись. Невзирая на возраст модели, ее тело сохранило все пропорции.