Брук Шилдс обнажилась для своих несовершеннолетних дочерей
Пятидесятитрехлетняя Брук Шилдс решила показать двенадцатилетней Гриер и пятнадцатилетней Роуэн свою красивую фигуру в бикини. Раньше наследницы упрекнули маму в некрасивости, и она приняла решение доказать, что они ошибались.
Дочерям модели показалось, что она слишком массивная. Чтобы разубедить наследниц, звезда телесериала «Непредсказуемая Сьюзан» разделась для своих несовершеннолетних малышек. До сих пор Шилдс остается одной из самых знаменитых и востребованных американских моделей, хотя никаких пластических операций не делала. Она боялась, что снимок в бикини может получиться далеко не идеальным.
Брук добавила, что дочки должны были понять, что у всех людей разные тела, а порой неидеальные, однако стоит научиться принимать особенности других. Кстати, публикация доказывает, что Гриер и Роуэн ошиблись. Невзирая на возраст модели, ее тело сохранило все пропорции.