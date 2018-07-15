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Брук Шилдс обнажилась для своих несовершеннолетних дочерей

Пятидесятитрехлетняя Брук Шилдс решила показать двенадцатилетней Гриер и пятнадцатилетней Роуэн свою красивую фигуру в бикини. Раньше наследницы упрекнули маму в некрасивости, и она приняла решение доказать, что они ошибались.

Брук Шилдс обнажилась для своих несовершеннолетних дочерей


Дочерям модели показалось, что она слишком массивная. Чтобы разубедить наследниц, звезда телесериала «Непредсказуемая Сьюзан» разделась для своих несовершеннолетних малышек. До сих пор Шилдс остается одной из самых знаменитых и востребованных американских моделей, хотя никаких пластических операций не делала. Она боялась, что снимок в бикини может получиться далеко не идеальным.

Брук Шилдс обнажилась для своих несовершеннолетних дочерей


Брук добавила, что дочки должны были понять, что у всех людей разные тела, а порой неидеальные, однако стоит научиться принимать особенности других. Кстати, публикация доказывает, что Гриер и Роуэн ошиблись. Невзирая на возраст модели, ее тело сохранило все пропорции.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:30
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