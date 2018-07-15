Лена Миро назвала Ирину Шейк шпалоукладчицей

Шейк во время интервью призналась, что в подростковом возрасте страдала от критики ровесниц, которые издеваясь над ней, заявляя, что ее мечта стать моделью никогда не сбудется. Ирина проходила кастинги безуспешно, так как параметры девушки из-за лишних килограммов были далеко не идеальны и не позволяли показывать наряды маленьких размеров. Но после Шейк «улыбнулась» удача и она смогла стать одной из самых популярных и востребованных всемирных моделей.Лена Миро считает, что современные девушки родились в эпоху развитых различных компьютерных технологий, с помощью которых появилось огромное количество мессенджеров и специальных приложений. К примеру, Instagram, где можно устранить все недостатки в своей внешности. Однако в соцсети можно найти публикацию Шейк без обработки, над которой фолловеры до сих пор смеются, именуя модель «шпалоукладчицей» и «Иринкой из Мензелинска».