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Эксперты выяснили, как россияне готовятся к путешествиям на авто

Многие россияне летом отправляются на авто в путешествие. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе проведённого опроса выяснили, как водители готовят свои авто к длительным поездкам.

Эксперты выяснили, как россияне готовятся к путешествиям на авто


В опросе участвовали свыше 2 000 человек. Было выяснено, что около 60 процентов респондентов накануне путешествия проводят техническую подготовку своего авто. Из них каждый четвёртый записывается на внеплановый техосмотр. 18% проводят самостоятельно диагностику ходовой части и подтяжку болтов. Около 15% обращаются к знакомому механику. Более 40% вообще не замораживаются подготовкой своего автомобиля к длительным поездкам. 4,2% рассчитывают в данном случае на КАСКО либо пакет «Помощь на дороге». Около 8% респондентов предпочитают с собой взять в поездку канистру бензина и инструменты. 11% более приоритетной задачей считают настройку навигатора.

Примерно 14,4% водителей считают, что вообще не следует готовиться, потому что в случае непредвиденной поломки можно за помощью обратиться к придорожным СТО. 3,3% респондентов перед путешествием заменяют масло и фильтры.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:10
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