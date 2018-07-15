АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дело помещицы Салтыковой: “Кровавая барыня” замучила множество крепостных женщин и умерла в возрасте 71 год
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

На Geekbench появился смартфон Nokia 6.1 Plus

Два месяца назад китайская компания HMD Global представила новый смартфон Nokia X6, который до этого момента был доступен только на рынке Поднебесной. Теперь же речь зашла о международной версии этого устройства – об аппарате Nokia 6.1 Plus.

На Geekbench появился смартфон Nokia 6.1 Plus


Сообщается, что официальная презентация смартфона Nokia 6.1 Plus состоится через четыре дня. Также появились технические данные об этом мобильном устройстве благодаря проведенным на Geekbench тестам.

Таким образом, известно, что девайс получил 4 гигабайта оперативной памяти в отличие от 6 Гб у Nokia X6. Объем памяти ПЗУ составит 32 или 64 гигабайта в зависимости от выбранной модификации. В качестве операционной системы будет применяться чистая платформа Android последних версий.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Агния Дитковските и Алексей Чадов держат в тайне
В России появились игровые ноутбуки ASUS ROG
«Продалась за рекламу»: Анастасию Костенко
Ученые вырастили рацион травоядных динозавров в
Сервис Tiller позволяет инвестировать в активные
Недочеты HTC U12+ исправят с помощью программного
Жителям Хельсинки запретили смотреть из окон на
Брук Шилдс обнажилась для своих
Лена Миро назвала Ирину Шейк шпалоукладчицей
Эксперты выяснили, как россияне готовятся к
Алёну Шишкову и Тимати в Сети назвали плохими
На Geekbench появился смартфон Nokia 6.1 Plus
В сети рассекретили новое серийное кросс-купе
Электрокар Porsche и Rimac показали на новом
Анфиса Чехова поведала, какой должна быть любовь
Бьянка рассказала о своих комплексах
Поклонники удивились стройности беременной Анны
Фанаты заподозрили Настю Каменских в замужестве
Elbit испытала разработку военного дрона Hermes
«Упал, отжался!»: Экс-участница «Дома-2» Дарья
Анонсирован ТОП-5 лучших «пацанских» автомобилей
Ученые вырастили в лаборатории повседневный
KIA запустила в России новую программу «Семья KIA»
Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория позирует в
Максим Галкин рассмешил поклонников фотографией с
Фанаты Натальи Подольской восхитились сходством
Система ATLAS стала эффективным инструментом для
Ольга Бузова представила турне по черноморскому
Состоялась премьера бюджетного смартфона Motorola
В Италии найдены необычные коралловые леса
Просмотреть все новости