На Geekbench появился смартфон Nokia 6.1 Plus

Сообщается, что официальная презентация смартфона Nokia 6.1 Plus состоится через четыре дня. Также появились технические данные об этом мобильном устройстве благодаря проведенным на Geekbench тестам.Таким образом, известно, что девайс получил 4 гигабайта оперативной памяти в отличие от 6 Гб у Nokia X6. Объем памяти ПЗУ составит 32 или 64 гигабайта в зависимости от выбранной модификации. В качестве операционной системы будет применяться чистая платформа Android последних версий.