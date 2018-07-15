На Geekbench появился смартфон Nokia 6.1 Plus
Два месяца назад китайская компания HMD Global представила новый смартфон Nokia X6, который до этого момента был доступен только на рынке Поднебесной. Теперь же речь зашла о международной версии этого устройства – об аппарате Nokia 6.1 Plus.
Сообщается, что официальная презентация смартфона Nokia 6.1 Plus состоится через четыре дня. Также появились технические данные об этом мобильном устройстве благодаря проведенным на Geekbench тестам.
Таким образом, известно, что девайс получил 4 гигабайта оперативной памяти в отличие от 6 Гб у Nokia X6. Объем памяти ПЗУ составит 32 или 64 гигабайта в зависимости от выбранной модификации. В качестве операционной системы будет применяться чистая платформа Android последних версий.
Сообщается, что официальная презентация смартфона Nokia 6.1 Plus состоится через четыре дня. Также появились технические данные об этом мобильном устройстве благодаря проведенным на Geekbench тестам.
Таким образом, известно, что девайс получил 4 гигабайта оперативной памяти в отличие от 6 Гб у Nokia X6. Объем памяти ПЗУ составит 32 или 64 гигабайта в зависимости от выбранной модификации. В качестве операционной системы будет применяться чистая платформа Android последних версий.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:00