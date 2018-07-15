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В сети рассекретили новое серийное кросс-купе версии WEY Pi4 VV7x

Китайский бренд Great Wall завершает тестирование серийной версии купеобразного кроссовера версии WEY Pi4 VV7x.

В сети рассекретили новое серийное кросс-купе версии WEY Pi4 VV7x


Новинку построили на базе самого крупного SUV в рамках модельного ряда марки – WEY VV7. Концепт премировали в конце прошлого года. Подключаемый гибрид комплектуют двухлитровым бензиновым «атмосферником» и электрическим мотором. Отдача мотора в сумме составляет 234 л.с. С мотором сочетается роботизированная трансмиссия на 6 скоростей. Новая версия WEY Pi4 VV7x доступна будет с полным приводом. Авто на 100 километров пути расходует не больше 2,4 литра топлива. По всей видимости, товарный кроссовер будет во многом напоминать концепт. Авто сохранит большой задний бампер, а также четыре выхлопных трубы. Люксовая новинка обладает внушительным списком оснащения. Сюда войдёт ассистент при выезде авто задним ходом, система мультимедиа с двенадцатидюймовым экраном, круиз-контроль, а также ряд прочих опций.

Компания пока не раскрывает расценки на новую версию WEY Pi4 VV7x. Стоит напомнить, что гибридную вариацию WEY P8 купить можно от 259 800 юаней до 279 900 юаней.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:50
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