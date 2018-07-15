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Электрокар Porsche и Rimac показали на новом рендере

Когда стало известно, что автопроизводитель Rimac из Хорватии перешел частично под контроль Porsche, стали говорить о том, что известная немецкая марка серьёзно займется электрокарами.

Электрокар Porsche и Rimac показали на новом рендере


Porsche раньше приобрела 10 процентов акций компании Rimac. Последняя обладает разработками в сфере электрокаров. Уже после этого пошли слухи, что немецкая корпорация может воспользоваться наработками хорватов, для создания «зелёных» своих моделей. Независимые дизайнеры накануне решили показать собственное видение электромобиля Porsche, а также Rimac. Следует отметить, что за последние годы рынок электрокаров стал одним из самых стремительно развивающихся сегментов автомобильного рынка. Автопроизводители в него вкладывают очень большие средства. При этом Porsche собирается в данном случае стать сильным игроком. Компания к выпуску готовит электромобиль Taycan. Стоит отметить, что он выступит прародителем целой линейки с различными версиями, такими как Cross Turismo.

В свою очередь трудно представить, каким мог получиться электрокар от Rimac и Porsche. Согласно предположениям экспертов, компании выпустят авто на 2 000 л.с. с трековым запасом хода на 50-100 км. Данный показатель в обычном режиме может повыситься до 500 км.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:40
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