Анфиса Чехова поведала, какой должна быть любовь

Анфиса Чехова считает, что люди вместо того, чтобы открыть дверь, закрывают ее. Человек не понимая другого, ищет его сам. Вместо того чтобы к любимым прийти безоружным, все надевают доспехи грубости, цинизма, безразличия, деланности и надменности. Люди опоясывают себя с головой собственной правотой. В итоге происходит битва, в которой уцелевших нет. По мнению Анфисы, любовь должна быть откровенной. Партнеры должны сорвать маски и слиться душами без страха и остатка.Пост Телеведущей в течение двадцати часов сумел собрать около 23 тысяч отметок «Мне нравится» и 170 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Многие фолловеры согласились с мнением Чеховой. Юзеры удивились философскому ходу мыслей Анфисы.