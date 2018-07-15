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Анфиса Чехова поведала, какой должна быть любовь

Анфиса Чехова обнародовала в рамках Instagram мысли о любви. Ведущая поразила фанатов глубокомыслием и жизненной мудростью.

Анфиса Чехова поведала, какой должна быть любовь


Анфиса Чехова считает, что люди вместо того, чтобы открыть дверь, закрывают ее. Человек не понимая другого, ищет его сам. Вместо того чтобы к любимым прийти безоружным, все надевают доспехи грубости, цинизма, безразличия, деланности и надменности. Люди опоясывают себя с головой собственной правотой. В итоге происходит битва, в которой уцелевших нет. По мнению Анфисы, любовь должна быть откровенной. Партнеры должны сорвать маски и слиться душами без страха и остатка.

Анфиса Чехова поведала, какой должна быть любовь


Пост Телеведущей в течение двадцати часов сумел собрать около 23 тысяч отметок «Мне нравится» и 170 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Многие фолловеры согласились с мнением Чеховой. Юзеры удивились философскому ходу мыслей Анфисы.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:30
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