Поклонники удивились стройности беременной Анны Хилькевич

Накануне Хилькевич поделилась с фолловерами жизнерадостным фото, на котором актриса изображена вместе со своей дочкой Арианной в Крылатском в парке «Сказка». В подписи к публикации Анна советует своим фанатам посетить этот парк, который она считает лучшим в Москве. Беременная Хилькевич поведала, что в парке для любого возраста есть много различных развлечений. В «Сказке» можно покататься на всяких аттракционах, покататься на лошадях и верблюдах, а также посмотреть на динозавров.На фото Анна и Арианна изображены очень жизнерадостными и веселыми. Хилькевич в черной кофте с надписью «Яжмать» и в коротких шортах приняла позу «ласточки». Беременность актрисы заметна не сразу, так как объемный верх тщательно скрыл округлившийся ее живот. Поклонники удивились стройности телезвезды, которая в скором времени должна родить. Фанаты обратили внимание на излишне худые и спортивные ноги, спросив, беременная ли она.