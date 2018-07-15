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Поклонники удивились стройности беременной Анны Хилькевич

Фанаты усомнились в том, что Анна Хилькевич находится в положении, после того как актриса выложила в воем блоге новую публикацию.

Поклонники удивились стройности беременной Анны Хилькевич


Накануне Хилькевич поделилась с фолловерами жизнерадостным фото, на котором актриса изображена вместе со своей дочкой Арианной в Крылатском в парке «Сказка». В подписи к публикации Анна советует своим фанатам посетить этот парк, который она считает лучшим в Москве. Беременная Хилькевич поведала, что в парке для любого возраста есть много различных развлечений. В «Сказке» можно покататься на всяких аттракционах, покататься на лошадях и верблюдах, а также посмотреть на динозавров.

Поклонники удивились стройности беременной Анны Хилькевич


На фото Анна и Арианна изображены очень жизнерадостными и веселыми. Хилькевич в черной кофте с надписью «Яжмать» и в коротких шортах приняла позу «ласточки». Беременность актрисы заметна не сразу, так как объемный верх тщательно скрыл округлившийся ее живот. Поклонники удивились стройности телезвезды, которая в скором времени должна родить. Фанаты обратили внимание на излишне худые и спортивные ноги, спросив, беременная ли она.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:20
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