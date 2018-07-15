Фанаты заподозрили Настю Каменских в замужестве

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 13 Июл 2018 в 6:42 PDT

Настя Каменских любит удивлять своих подписчиков, нередко певица публикует провокационные фотографии, которые вызывают разные эмоции. На этот раз певице не пришлось одевать какой-то пикантный наряд или принимать особую позу, чтобы привлечь к себе внимание, для этого достаточно было кольца на безымянном пальце правой руки. Поклонники певицы решили, что это намёк на семейное положение.Подписчики Насти Каменских в комментариях начали высказывать своё предположение, кем может оказаться таинственный избранник певицы. Основным претендентом на роль избранника является Алексей Потапенко, известный как Потап, о его романе с Настей Каменских говорят в течение года. Если верит слухам, то начался он сразу, после того как распался дуэт. На это указывает и развод Потапа с супругой. Однако сама звезда по этому поводу молчит, сохраняя интригу.