АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дело помещицы Салтыковой: “Кровавая барыня” замучила множество крепостных женщин и умерла в возрасте 71 год
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Elbit испытала разработку военного дрона Hermes 900 StarLiner

Израильской фирмой Elbit Systems доработана модель дрона собственного изобретения, представленного средневысотной моделью - Hermes 900. Инженеры оснастили его усовершенствованной системой навигации. Обновленному аппарату дали название - StarLiner. Предназначен он для военной разведки.

Теперь у обновленного беспилотника появилась система специальных сенсоров, способных предупредить про возможные и непредвиденные столкновении при совершении полета. Кроме того, оснастили дрон компьютером, настроенным на воздушную кооперацию с самолетами. При обмене данными, современными летательными аппаратами проводится корректировка курсов перемещения с целью предотвращения авиакатастроф.
Elbit испытала разработку военного дрона Hermes 900 StarLiner


Так же дрона защитили набором специальных средств, предотвращающих обледенение и удары молнии. Взлетать и садиться он может в условиях минимальной видимости. Оператор управляет аппаратом используя ширококанальную связь, что позволяет получать от него информацию на значительно удаленном расстоянии.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алёну Шишкову и Тимати в Сети назвали плохими
На Geekbench появился смартфон Nokia 6.1 Plus
В сети рассекретили новое серийное кросс-купе
Электрокар Porsche и Rimac показали на новом
Анфиса Чехова поведала, какой должна быть любовь
Бьянка рассказала о своих комплексах
Поклонники удивились стройности беременной Анны
Фанаты заподозрили Настю Каменских в замужестве
Elbit испытала разработку военного дрона Hermes
«Упал, отжался!»: Экс-участница «Дома-2» Дарья
Анонсирован ТОП-5 лучших «пацанских» автомобилей
Ученые вырастили в лаборатории повседневный
KIA запустила в России новую программу «Семья KIA»
Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория позирует в
Максим Галкин рассмешил поклонников фотографией с
Фанаты Натальи Подольской восхитились сходством
Система ATLAS стала эффективным инструментом для
Ольга Бузова представила турне по черноморскому
Состоялась премьера бюджетного смартфона Motorola
В Италии найдены необычные коралловые леса
«Еще неизвестно, кому повезло»: Экс-участница
Дело помещицы Салтыковой: “Кровавая барыня”
Samsung Galaxy S8 подешевел в России почти на 50%
Благодаря Асгардии миллионы землян смогут увидеть
Британская певица Джесс Глинн может лишиться
Братья-телепаты из другой галактики шокировали
В Омске пассажирам автобуса пришлось открыть в
Агент спецслужб: при помощи фольги можно спастись
Ученые рассказали, чем кондиционеры полезны для
Кортни Кардашьян поразила поклонников новым
Просмотреть все новости