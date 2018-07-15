Elbit испытала разработку военного дрона Hermes 900 StarLiner

Израильской фирмой Elbit Systems доработана модель дрона собственного изобретения, представленного средневысотной моделью - Hermes 900. Инженеры оснастили его усовершенствованной системой навигации. Обновленному аппарату дали название - StarLiner. Предназначен он для военной разведки.Теперь у обновленного беспилотника появилась система специальных сенсоров, способных предупредить про возможные и непредвиденные столкновении при совершении полета. Кроме того, оснастили дрон компьютером, настроенным на воздушную кооперацию с самолетами. При обмене данными, современными летательными аппаратами проводится корректировка курсов перемещения с целью предотвращения авиакатастроф.Так же дрона защитили набором специальных средств, предотвращающих обледенение и удары молнии. Взлетать и садиться он может в условиях минимальной видимости. Оператор управляет аппаратом используя ширококанальную связь, что позволяет получать от него информацию на значительно удаленном расстоянии.