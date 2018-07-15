Анонсирован ТОП-5 лучших «пацанских» автомобилей за 200 000 рублей

ТОП-5 «пацанских» авто открывает BMW 5-Series. За данную цену эту версию можно отыскать в 34-м, а также 39-м кузове. Эксперты советуют автомобилистам обратить внимание на вариацию с 2,5-литровым 6-цилиндровым мотором. Четвёртое место досталось одному из знаковых для девяностых авто - Mercedes E-Class W124. Версия подойдёт автолюбителям, которые ценят статус, комфорт и надёжность. Покупая такое ТС с V8, уложиться можно в 200 тыс руб. но за такие деньги скорее всего достанется «еле живой» экземпляр. На третьем месте оказался хот-хэтч Honda Civic, оснащённый 1,6-литровым мотором с системой VTEC. Она позволяет мотору при небольшом объёме выдавать 150-180 лошадок. Данное авто порадует бюджетным обслуживанием, высокой надёжностью.На втором месте располагается седан LADA Priora. Российское авто попало в ТОП из-за низкой стоимости деталей. Это позволяет по разному переделать авто «под себя». Первое место досталось Toyota Mark II с турбомотором на 280 л.с., коробкой «автомат», задним приводом. Такое авто по вкусу придётся любителям дрифта. Однако расположение руля здесь правое.