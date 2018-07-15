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Ученые вырастили в лаборатории повседневный рацион травоядных динозавров

Учеными проведена оценка питательной ценности рациона динозавров, обитавших на Земле 150 миллионов лет назад, и относящихся к травоядным видам. С этой целью специалисты вырастили «обед» древних животных, обитающих на земле. Причем были имитированы типичные условия для той эпохи. Подробные результаты работы опубликованы в Palaeontology.

Атмосфера Земли в то время была насыщена большим объемом углекислого газа, чем в настоящее время. Поэтому питательная ценность, по составу необходимых веществ для растений, была из-за значительно ниже. Учеными Германии и Великобритании проведен эксперимент, в результате которого доказано, что это совсем не так.
Ученые вырастили в лаборатории повседневный рацион травоядных динозавров


В лабораторных условия, приближенным к доисторическому периоду, когда на Земле жили зауроподы - крупные растительноядные динозавры, создав условия высокой концентрации углекислого газа, ученым удалось вырастить реликтовые растения. Это виды, представляющие сладкие папоротники (Polypodium vulgare), хвощи зимующие (Equisetum hyemale), метасеквойи глиптостробовидные (Metasequoia glyptostroboides), араукарию чилийскую (Araucaria araucana), гинкго двухлопастные (Gingko biloba), и лютики едкие (Ranunculus acris). Для имитации пищеварения динозавров, исследователями была использована искусственная система ферментов.

Эксперименты показали, что питательная ценность отдельных видов растений растений, произраставших на Земле ранее, значительно недооценивалась. Как рассказали ученые, динозавры съедали меньше растений, это указывает на то, что подобных рептилий могло обитать на Земле на 20%, чем это предполагалось ранее.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:30
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