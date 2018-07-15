KIA запустила в России новую программу «Семья KIA»

По семейной программе лояльности дилеры бренда предоставят ряд выгодных условий. Представителями марки KIA в РФ отмечается, что представленная программа «Семья KIA» под собой предполагает 4 вида выгодных условий, а именно покупку, обслуживание и сервис, консультацию, а также бонусы. Семейная лояльность KIA в случае покупки позволит российским автолюбителям сэкономить до 150 тыс руб за счёт программы Trade-In, на 2 процента уменьшить ставку по кредиту. «Семья KIA» при обслуживании и сервисе обеспечит клиента на время ремонта транспортным средством. При этом стоимость ТО, деталей будет составлять около 10 процента, а для авто старше 5 лет - 15%. Также доступна станет услуга «быстрый сервис», который будет длиться час.Для того, чтобы стать потенциальным частником представленной программы «Семья KIA» следует зарегистрироваться в рамках официального сайта бренда, подписаться на рассылку акций, а также спецпредложений.