Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория позирует в купальнике

Публикация от Алла-Виктория Киркорова (@allavictoriyakirkorova) 13 Июл 2018 в 12:41 PDT

В Instagram у Аллы-Виктории Киркоровой есть собственный аккаунт, который девочке помогает заполнять её отец. Накануне в микроблоге юной красавицы была опубликована фотография, на ней Алла-Виктория запечатлена в розовом купальнике, в белой шляпе, при этом она держит в руке мягкую игрушку. Девочка позирует перед камерой, как взрослая модель на фоне цветочного сада.От фотографии маленькой красавицы подписчики пришли в восторг, они назвали Аллу-Викторию настоящей леди, которая оказалася в стране чудес. В комментариях пользователи отметили, что дочь Киркорова очень красивая девочка, они засыпали её комплиментами и пожелали счастья.За короткое время фотография Аллы-Виктории набрала большое количество лайков. По мнению пользователей, у дочери знаменитого певца есть все шансы стать такой же популярной, как и он.