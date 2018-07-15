Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория позирует в купальнике
Маленькая дочь Филиппа Киркорова научилась позировать перед камерой почти как настоящая модель. В сети появились новые снимки 6-летней Аллы-Виктории привели подписчиков в восторг.
В Instagram у Аллы-Виктории Киркоровой есть собственный аккаунт, который девочке помогает заполнять её отец. Накануне в микроблоге юной красавицы была опубликована фотография, на ней Алла-Виктория запечатлена в розовом купальнике, в белой шляпе, при этом она держит в руке мягкую игрушку. Девочка позирует перед камерой, как взрослая модель на фоне цветочного сада.
От фотографии маленькой красавицы подписчики пришли в восторг, они назвали Аллу-Викторию настоящей леди, которая оказалася в стране чудес. В комментариях пользователи отметили, что дочь Киркорова очень красивая девочка, они засыпали её комплиментами и пожелали счастья.
За короткое время фотография Аллы-Виктории набрала большое количество лайков. По мнению пользователей, у дочери знаменитого певца есть все шансы стать такой же популярной, как и он.