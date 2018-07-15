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Система ATLAS стала эффективным инструментом для обнаружения астероидов

В начале текущего месяца на Землю упал небольшой фрагмент астероида 2018 LA. Благодаря системе телескопа ATLAS астрономам удалось получить снимки космического тела перед его вхождением в атмосферу планеты. Аппарат также позволил ученым значительно сузить область падения его фрагментов.

Система ATLAS стала эффективным инструментом для обнаружения астероидов


По словам разработчиков, главной особенностью телескопа ATLAS является его способность в автоматическом режиме находить небесные тела и самостоятельно вести за ними наблюдения. Именно эту черту специалисты считают самой прогрессивной в ATLAS.

Отмечается, что вся система укомплектована двумя телескопами, которые находятся на расстоянии 160 километров друг от друга. Они способны проводить автоматическое сканирование ночного неба для обнаружения космических тел. Таким образом, ATLAS становится эффективным инструментом для поиска астероидов, угрожающих Земле.

По словам участников проекта, ATLAS предоставляет данные о сотне астероидов за год, размеры которых достигают 30 метров.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:45
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