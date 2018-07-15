Состоялась премьера бюджетного смартфона Motorola Moto E5 Play

По данным производителя, новинка получила 5,3-дюймовый экран с разрешением 480 х 960 пикселей и операционную систему Android Oreo. При этом программная платформа оптимизированная, поскольку она относится к модельному ряду Go edition.Что касается памяти, то смартфон Motorola Moto E5 Play получил 1 гигабайт оперативной и 16 гигабайт постоянной. Стоит отметить, что Moto E5 имеет 2 Гб ОЗУ. Кроме объема ОЗУ уменьшилась и емкость аккумулятора до 2100 мАч. Однако в качестве процессора выступает тот же Snapdragon 425. Также имеется датчик сканирования отпечатков пальцев и камеры с разрешением 5 и 8 мегапикселей.