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Состоялась премьера бюджетного смартфона Motorola Moto E5 Play

Представители компании Motorola объявили о выходе нового бюджетного смартфона Moto E5 Play, который является упрощенной версией недорогого устройства Moto E5. Сообщается, что цена мобильного устройства составит 109 евро.

Состоялась премьера бюджетного смартфона Motorola Moto E5 Play


По данным производителя, новинка получила 5,3-дюймовый экран с разрешением 480 х 960 пикселей и операционную систему Android Oreo. При этом программная платформа оптимизированная, поскольку она относится к модельному ряду Go edition.

Что касается памяти, то смартфон Motorola Moto E5 Play получил 1 гигабайт оперативной и 16 гигабайт постоянной. Стоит отметить, что Moto E5 имеет 2 Гб ОЗУ. Кроме объема ОЗУ уменьшилась и емкость аккумулятора до 2100 мАч. Однако в качестве процессора выступает тот же Snapdragon 425. Также имеется датчик сканирования отпечатков пальцев и камеры с разрешением 5 и 8 мегапикселей.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30
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