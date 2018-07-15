В Италии найдены необычные коралловые леса

Известно, что коралловые леса были обнаружены в ходе обычной глубоководной экспедиции. Ее ученые проводили для изучения восьми островов, находящихся недалеко от Сицилии. Все острова были образованы после извержения вулкана. Кроме лесов также удалось найти много новых видов кораллов.Сообщается, что находка будет относиться к морскому заповеднику, который итальянские власти намерены создать вокруг Липарских островов.