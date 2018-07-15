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В Италии найдены необычные коралловые леса

Как сообщается в издании Lonely Planet, исследователям удалось обнаружить необычные коралловые леса. Отмечается, что находка расположена недалеко от Липарских островов в Италии, при этом образования находятся на глубине одного километра.

В Италии найдены необычные коралловые леса


Известно, что коралловые леса были обнаружены в ходе обычной глубоководной экспедиции. Ее ученые проводили для изучения восьми островов, находящихся недалеко от Сицилии. Все острова были образованы после извержения вулкана. Кроме лесов также удалось найти много новых видов кораллов.

Сообщается, что находка будет относиться к морскому заповеднику, который итальянские власти намерены создать вокруг Липарских островов.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:15
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