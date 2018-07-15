Сгибающийся Microsoft Surface Phone появится в следующем году

Проект Andromeda является для Microsoft многострадальным и неоднозначным, поскольку сроки по разработке устройства неоднократно переносили. Недавно появилась информация о том, что аппарат Surface Phone может так и не выйти, а вместо него Microsoft выпустит на рынок ноутбук с поддержкой Win32.Тем не менее, по словам Тарота, работа над проектом продолжается. Известно, что на данный момент специалисты корпорации работают над дизайном и программной платформой девайса.Стоит отметить, что по меркам Microsoft сгибающийся смартфон/планшет является революционным устройством, поэтому на рынке он должен наделать шуму. Конечно, вариант отмены проекта еще никто не исключает.