Рената Литвинова с Земфирой отдыхают на яхте с шампанским в Петергофе

Времяпровождение с 41-летней Земфирой 51-летняя Литвинова опубликовала в своем «инстаграмном» аккаунте в виде фотоснимков. На них изображено, как подруги катаются по Неве на яхте в Петергофе, любуясь местными красочными пейзажами.Подписчикам отдых артисток понравился. Они пожелали им хорошо провести время, а также наперебой стали советовать, какие еще достопримечательности можно посетить в Северной столице.