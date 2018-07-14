Рената Литвинова с Земфирой отдыхают на яхте с шампанским в Петергофе
12 июля текущего года у певицы Земфиры состоялся концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. После этого артистка не улетела домой, а осталась отдохнуть и насладиться красотами города вместе со своей давней подругой актрисой Ренатой Литвиновой.
Времяпровождение с 41-летней Земфирой 51-летняя Литвинова опубликовала в своем «инстаграмном» аккаунте в виде фотоснимков. На них изображено, как подруги катаются по Неве на яхте в Петергофе, любуясь местными красочными пейзажами.
Подписчикам отдых артисток понравился. Они пожелали им хорошо провести время, а также наперебой стали советовать, какие еще достопримечательности можно посетить в Северной столице.