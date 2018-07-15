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Ученые разработали аппарат для «прослушивания» света

Немецкими учеными создана новая модель кохлеарного протеза, которому предстоит открыть новое направление в производстве подобных типов слуховых аппаратов.

Группой исследователей продемонстрированы результаты, связанные с возможностью преобразования света в звук. Проводились опыты на животных, это монгольские песчанки, которые обладаю сходством по восприятию звуковых диапазонов с человеком. Подопытных обучили прыжками преодолевать барьеры, после поступления соответствующего сигнала тревоги.
Ученые разработали аппарат для «прослушивания» света


Учеными в ходе эксперимента проводились генные изменения, активировавшие нейроны в улитке грызуна, куда были вживлены оптоволоконные датчики, которые активировали свет в середине уха. При подаче на волокно синего цвета, грызунами он воспринимался как тревожный сигнал, после которого они активировались и прыгали через препятствие.

Придерживались грызуны подобного поведения даже после того, как их временно лишили слуха, сохраняя при этом реакцию, похожую на запоминание «услышанного» ранее света. Как предположили ученые, результаты эксперимента указывают на возможность изменить в дальнейшем принципы технологий создания слуховых имплантатов. У глухих людей появится возможность, не зависимо от шумной окружающей обстановки, хорошо слышать собеседника даже на улице.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:20
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