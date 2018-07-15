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Samsung Galaxy S8 подешевел в России почти на 50%

Стало известно, что смартфон Samsung Galaxy S8, который продают на российском рынке, стал дешевле почти на 50%. Если ранее за этот флагманский девайс просили 55 тысяч рублей, то теперь его предлагают за 29 590 рублей.

Samsung Galaxy S8 подешевел в России почти на 50%


Отмечается, что аппарат можно приобрести в разных цветах, поскольку скидка распространяется на 6 вариантов расцветки – сиреневая, розовая, золотистая, черная, красная и голубая. По данным экспертов российского рынка смартфонов, большая часть магазинов, продающих Samsung Galaxy S8 по скидке, помимо заниженной цены предоставляют гарантию.

Стоит напомнить, что практически за 30 тысяч рублей пользователь получит 5,8-дюймовый экран Super AMOLED QHD+ и процессор Exynos 8895, который укомплектован восемью ядрами. Объем памяти ОЗУ и ПЗУ составляет 4 и 64 гигабайта. Помимо этого можно выделить камеры на 12 и 8 Мп, аккумулятор с емкостью 3 тысячи мАч и модуль NFC для работы с системой Samsung Pay. Также за эти деньги покупатель получит технологии беспроводной и быстрой зарядки.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
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