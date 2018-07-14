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Бельгия на классе обыгрывает Англию и завоевывает «бронзу» ЧМ-2018

14 июля питерский стадион «Крестовский» принимал предпоследний матч Чемпионата мира-2018. В игре за «бронзу» мундиаля встречались сборные Бельгии и Англии. «Красные дьяволы» забили два гола (в самом начале и «под занавес» встречи) и заняли почётное третье место на ЧМ-2018.

Бельгия на классе обыгрывает Англию и завоевывает «бронзу» ЧМ-2018


Национальная команда Бельгии ни разу в своей истории не поднималась на третью ступеньку пьедестала (в 1986-м «красные дьяволы» финишировали четвёртыми). Зрелищная и результативная игра бельгийцев, их победы в ходе данного турнира над сборными, представляющими пять Конфедераций, делали команду Азара и Де Брюйне фаворитами предстоящего противостояния. И стартовали «красные дьяволы» превосходно: уже через 260 секунд после стартового свистка главного арбитра - иранца Алиреза Фагхани круглый пересёк линию ворот Пикфорда. Это Шадли выдал прекрасный пас где-то на линию вратарской, а отбывший дисквалификацию Менье одним касанием вывел сборную Бельгию вперёд! 1:0!

Бельгия на классе обыгрывает Англию и завоевывает «бронзу» ЧМ-2018


Во второй половине встречи британцы попытались сыграть «первым номером». Юная и дерзкая команда Саутгейта выглядит куда привлекательнее, чем её предшественницы – сборные Англии последних лет. Но на игру британцев против опытных бельгийцев смотреть зачастую было жалко. Лучший голеодор ЧМ-2018 Кейн в течение 6 (!) часов игрового времени никак не может попасть в створ ворот противоборствующих команд. Вот и в матче против «красных дьяволов» Стерлинг грамотно «выкатил» круглого под удар капитану, но Кейн привычно промахнулся! Гораздо опаснее оказался эпизод, где главными действующими лицами стали опорный хавбек англичан Эрик Дайер и бек бельгийцев Тоби Алдервейрелд. Британец Эрик перебросил сферу через Куртуа, но кожаного настиг защитник Тоби, выбивший мяч «с ленточки»!

Во второй 45-минутке сборная Бельгии перешла на контратаки, одна из них принесла успех. На 82-й минуте Де Брюйне катнул круглого на ход Азара, и лидер своей команды резко «выстрелил» в ближний угол. Пикфорд только ногой дёрнул, но сферу не достал. Теперь всё стало ясно: талантливое поколение «красных дьяволов» (многие из которых участвовали в последнем для себя мировом форуме) впервые завоёвывают «бронзу» мундиалей, опережая легендарную и бесподобную сборную Бельгии -1986. Интересно, что и по рейтингу ФИФА перед ЧМ-2018 национальная команда Бельгии располагалась на… третьем месте! А что сказать о проигравших? Британцы остались без наград ЧМ-2018, но они крайне молоды и «зелены», их главные победы ещё впереди.
 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 22:48
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