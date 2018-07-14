Певец Эмин женился на своей возлюбленной Алене Гавриловой

По случаю свадьбы артиста был приглашен лишь небольшой узкий круг друзей, среди которых засветились известные российские селебрити. Так, поздравить коллегу по цеху пришли певец Валерий Меладзе, Александр Серов, певица Зара и Ольга Орлова. Развлекать гостей пригласили Владимира Кузьмина.О романе Эмина и Алены заговорили несколько лет назад. Спустя год Гаврилова стала героиней нового романтичного клипа Эмина, тем самым пара подтвердила слухи о своих отношениях.Новоявленные муж и жена уже имеют за плечами семейный опыт. Так, артист Эмин имеет двух сыновей, а также принимает участие в воспитании удочеренной его бывшей женой Лейлой Алиевой девочки. Гаврилова воспитывает сына от миллионера Рустама Тарико.