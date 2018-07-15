Благодаря Асгардии миллионы землян смогут увидеть космос

Официально космическая страна Асгардия была основана в 2016 году бизнесменом из России Игорем Ашурбейли. Как рассказал сам предприниматель, о новом мире для человечества он задумался еще десять лет назад, однако из-за того, что на Земле все ресурсы давно распределены, он обратил свой взор в космос.Вскоре он собрал единомышленников и в данное время «асгардийцев» насчитывается более 200 000 человек. Более того, в Вене уже произошла инаугурация Ашурбейли в качестве будущего президента первого независимого космического государства, где он провозгласил, что сделает все возможное, дабы войны и конфликты никогда не добрались до Асгардии.В прошлом году был запущен первый спутник Асгардии, на борту которого находилась Конституция и Устав будущего государства, а через 25 лет предприниматель планирует использовать Асгардию в качестве стартовой площадки для заселения ближайших лун и планет.