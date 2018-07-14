Специалисты определили лучшую диету для спасения зрения

Специалистами, диеты разделены на два типа. К первым относятся «восточные», включающие большой состав фруктов, овощей, бобовых, морепродуктов и цельнозерновых продуктов. Второй тип диет - «западный», сюда включается красное мясо и богатая на углеводы и жиры пища.Учеными были сопоставлены результаты 18-ти исследований, отмеченные ранее, как достоверные. Затем была сделана проверка, как влияет выбранная человеком диета на риск появления проблем со зрением. Подробные результаты работы опубликованы в Clinical & Experimental Ophthalmology.Результаты показали, если придерживаться питания в соответствии с «восточной» диетой, у людей значительно реже проявляется макулодистрофия. Как считают специалисты, это служит подтверждением, что для диет, приближенным к средиземноморскому типу, свойственно благоприятно влиять на сохранение остроты зрения, причем даже в пожилом возрасте.Средиземноморскую диету можно встреить в описании многих научных работ, где ее оценили, как наиболее полезную для здоровья. Специалистами Гарвардского университета сделан вывод, что благодаря входящим в нее продуктам улучшается слух. В то же время другие говорят при снижение риска развития клинических депрессий. Международная группа специалистов России и США сделала свое заключение, что благодаря низкокалорийным диетам человек медленнее стареет.