Станислав Садальский подарил дорогие часы осетинскому врачу после операции
Новое видео актера в Instagram видео сразу привлекло внимание поклонников. Станислав Садальский подарил дорогие часы осетинскому врачу после операции.
Знаменитость отметил, что этот человек спас ему жизнь, так что заслужил такой аксессуар, покрытый розовым золотом. Артисту не было жалко расставаться с любимой вещью, потому что талантливый медик спасает людей и помогает им восстановить здоровье.
Станислав Садальский подчеркнул, что даже гениальные часовщики не способны заставить свои шедевры работать вечно. В данной ситуации не стоит жалеть средств, чтобы отблагодарить врача за оказанные услуги. Подписчики согласились с мнением кумира, хотя некоторые лица стали говорить о бедных людях, не способных дарить такие презенты.