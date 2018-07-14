Станислав Садальский подарил дорогие часы осетинскому врачу после операции

Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 14 Июл 2018 в 7:38 PDT

Знаменитость отметил, что этот человек спас ему жизнь, так что заслужил такой аксессуар, покрытый розовым золотом. Артисту не было жалко расставаться с любимой вещью, потому что талантливый медик спасает людей и помогает им восстановить здоровье.Станислав Садальский подчеркнул, что даже гениальные часовщики не способны заставить свои шедевры работать вечно. В данной ситуации не стоит жалеть средств, чтобы отблагодарить врача за оказанные услуги. Подписчики согласились с мнением кумира, хотя некоторые лица стали говорить о бедных людях, не способных дарить такие презенты.